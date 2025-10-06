Ядовитая гадюка укусила пьяного мужчину и умерла от количества алкоголя

В Хорватии гадюка укусила пьяного мужчину. Позже она умерла из-за высокого содержания алкоголя в его крови, сообщило News Bar.

Нападение произошло, когда 42-летний Штеф Радулич после деловой встречи решил прогуляться по окрестностям. По словам мужчины, он увидел змею и слишком близко к ней подошел. Гадюка почувствовала угрозу и укусила его за ногу.

«Я уже хотел бежать к врачу, но заметил, что с ней что-то не так — глаза наполовину закрыты, шатается, дважды ударилась головой о дерево», — рассказал хорват.

Когда змея умерла, ветеринары сделали экспертизу, которая показала, что уровень алкоголя в ее крови составил 5,1 грамма на килограмм.

Доктор Мате Дрнич объяснил, что гадюки не приспособлены к такой концентрации алкоголя. При этом змеиный яд не оказал влияния на самого Штефа. Медики предположили, что алкоголь в его крови нейтрализовал токсин, что спасло ему жизнь.

Ранее в Индии годовалый ребенок загрыз кобру. Рептилия скончалась, мальчика увезли в больницу без сознания.