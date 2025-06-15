Ядерный отсчет начался? «Радиостанция Судного дня» активизировалась перед ударами Израиля

Таинственная «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новое сообщение на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» , где опубликовали запись эфира.

УВБ-76 передала новое закодированное сообщение — слово «малоснежный». Это произошло в 15:19 по московскому времени, всего через несколько часов после того, как Иран нанес мощный удар по Израилю.

При этом, перед израильской атакой на Иран 12 июня, станция передала сигнал «ткачосап», это совпало с началом операции «Восходящий лев» — масштабных ударов по ядерным объектам Ирана.

Исторически сообщения УВБ-76 связывают с глобальными кризисами, и нынешняя активность на фоне войны лишь подогревает теории о ее связи с апокалиптическими событиями.