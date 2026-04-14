Из кишечника китайца извлекли градусник, который он проглотил 20 лет назад

В Китае из кишечника 32-летнего мужчины извлекли ртутный градусник, который он проглотил 20 лет назад. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Китаец обратился в больницу с жалобами на боли в животе. Мужчину шокировала новость, что градусник, который он проглотил в подростковом возрасте, до сих пор находится внутри него.

Мужчина рассказал, что термометр проглотил случайно, но побоялся рассказать об этом родителям. Симптомов никаких не было, поэтоиму он забыл об этом инциденте. В газете сообщили, что градусник успешно извлекли из кишечника мужчины.

В сентябре прошлого года врачи клинической больницы Ленинского городского округ спасли годовалого ребенка, который проглотил ртуть из разбитого градусника. Даже небольшое количество ртути может привести к серьезным последствиям: поражению нервной системы, проблемам с почками и печенью, нарушениям в работе сердца, общему отравлению организма, пояснили медики.