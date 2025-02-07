Итальянские ученые разработали идеальный рецепт варки яиц

NYT: для сохранения всех полезных свойств яиц их нужно варить 33 минуты

Ученые из Неаполя разработали рецепт варки яиц, с помощью которого можно сохранить их текстуру и питательные вещества. Об этом сообщила газета The New York Times .

Исследователи из Неаполитанского университета имени Федерико II рекомендовали отваривать яйца в кипящей воде две минуты, а потом еще на две минуты помещать в холодную, с температурой примерно 30 градусов. Для того, чтобы приготовить яйца таким образом, необходимо восемь сделать повторений этой процедуры, что займет примерно 32 минуты.

«Главное в нашем методе — хорошо проваренный белок без потери желтка», — сказал объяснил ученый-материаловед Эрнесто Ди Майо.

Ранее ученые опровергли пользу от диет, состоящих исключительно из фруктовых и овощных напитков. Команда исследователей из Северо-Западного университета совместно с коллегами из Иллинойсского университета в американском Урбане-Шампейне выяснила, что от постоянного употребления соков возникают нарушения микрофлоры в желудочно-кишечном тракте.