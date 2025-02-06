Ученые опровергли пользу детокса на соках из-за нарушений в микробиоте

Диеты на соках, состоящие исключительно из фруктовых и овощных напитков, пользуются популярностью до сих пор. Такие ограничения в рационе якобы способствуют очищению и оздоровлению. Однако исследования показывают, что организм очищают почки и печень, а не соки. В крайнем случае — гемодиализ, пишет сайт «7Дней» , со ссылкой на материал Naked Science.

Так, группа ученых из Северо-Западного университета совместно с коллегами из Иллинойсского университета в американском Урбане-Шампейне зафиксировали другой негативный эффект соковой диеты. По их данным, такая диета нарушает баланс микрофлоры в желудочно-кишечном тракте уже через три дня.

Соковая диета особенно губительна для бактерий полости рта. Например, такое питание увеличивает количество протеобактерий, обилие которых характерно для воспалительных процессов, и снижает количество полезных бактерий-фирмикутов.

Что касается микрофлоры кишечника, то там происходят менее значительные изменения. Тем не менее специалисты установили увеличение количества бактерий, которые сочетаются с повышенной проницаемостью кишечника, воспалением и ухудшением когнитивных способностей.

Эти изменения в микробиоте связаны с высоким уровнем сахара и других углеводов в соках. Кроме того, в соках нет клетчатки, поэтому они менее полезны по сравнению с цельными овощами и фруктами.