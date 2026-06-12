В CGU назвали мороженое с медом и лесными ягодами символом вкуса России

Самое символичное для России сочетание вкусов мороженого — это мед и ягоды. Об этом рассказали специалисты итальянской школы Carpigiani Gelato University в интервью РИА «Новости» по случаю Всемирного дня мороженого, который отмечался 10 июня.

Эксперты школы пояснили, что для России предпочтительнее северные и насыщенные вкусы — мед, сладкая сметана, черная смородина, черника или гречка. По их мнению, такое сочетание стало бы узнаваемым и символичным для страны.

Специалисты также отметили, что современное ремесленное мороженое стремится передавать через вкус атмосферу и гастрономическую культуру разных стран. Главным секретом хорошего десерта они назвали глубокое понимание свойств ингредиентов.

«Великое мороженое рождается из техники, качественного сырья и эмоций», — добавили в CGU.

Ранее доцент кафедры госпитальной терапии медицинского института РУДН Ольга Тарасова предупредила, что употребление мороженого натощак может способствовать развитию инсулинорезистентности.