Врач Тарасова предупредила, что употребление мороженого натощак может вызвать резкий скачок уровня глюкозы в крови

Доцент кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики медицинского института РУДН Ольга Тарасова поделилась с RT советами о том, как есть мороженое без ущерба для организма.

Врач объяснила, что употребление мороженого натощак может вызвать резкий скачок уровня глюкозы в крови и последующий выброс инсулина. Это, по ее словам, может способствовать развитию инсулинорезистентности при регулярном повторении.

Тарасова подчеркнула, что важно учитывать время употребления десерта. Холод от мороженого, попадая в желудок сразу после приема пищи, может повлиять на выработку ферментов и замедлить процесс пищеварения. Поэтому она рекомендует выждать минимум один — полтора часа после основного приема пищи, прежде чем наслаждаться мороженым.

Кроме того, врач считает, что лучше всего употреблять мороженое в первой половине дня, чтобы организм успел израсходовать полученные калории. Оптимальная порция этого десерта составляет примерно 80–100 граммов за один раз.