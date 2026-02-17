Историк Половников рассказал о происхождении и традициях Масленицы

Масленица — древний славянский праздник, который отмечают в России с давних времен. Старший преподаватель кафедры «Государственное управление и история» ПНИПУ Леонид Половников рассказал RT о происхождении и традициях Масленицы.

По его словам, Масленица символизирует переход от зимы к весне и является наследием языческой культуры. В дохристианскую эпоху праздник был привязан к весеннему равноденствию, которое считалось началом нового года у ряда народов.

После принятия христианства на Руси в 988 году даты Масленицы стали выпадать на Великий пост. Поэтому праздник был вытеснен на более раннее время — прямо перед постом — и сокращен по длительности до одной недели.

Половников отметил, что традиции Масленицы, о которых нам известно, — это традиции адаптированного церковью праздника. В календаре Русской православной церкви период Масленицы называется Сырной седмицей.

Одной из популярных традиций с языческих времен и до настоящего времени остается приготовление блинов. Вопреки распространенному мнению, блины никогда не были символом солнца у славянских народов. Изначально блины играли роль ритуальной пищи на поминках.

Еще одним ритуалом, который уже уходит в прошлое, было ряжение. В эти дни наряжались точно так же, как на Святки и второй день свадьбы. Ряженые заходили в любой дом села или деревни, произносили разные пожелания, за что получали вознаграждение. Главной их негласной обязанностью было веселить народ.

На Масленицу также было принято кататься с горок, и часто это делали только женщины. Считалось, что чем дальше девушка съедет с горки, тем лучше будет урожай льна и конопли.