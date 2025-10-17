Иранский «зомби-вулкан» пробудился впервые за 700 тысяч лет

Daily Mail: в Иране активизировался спавший 710 тысяч лет вулкан Тафтан

На юго-востоке Ирана зарегистрировали активность вулкана Тафтан, который спал 710 тысяч лет. Об этом сообщило Daily Mail .

«Ученые, изучающие Тафтан <… >, обнаружили, что его вершина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев с 2023 по 2024 год, и он еще не утих», — отметило издание.

Специалисты подсчитали, что вулкан каждый день выделяет порядка 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар.

Вулканолог Пабло Гонсалес заявил, что активность Тафтана не является поводом для паники. Он также призвал руководство исламской республики уделить больше внимания наблюдению вулканом. По мнению ученого, статус Тафтана следует поменять с потухшего на спящий.

Ранее специалисты зафиксировали выброс пепла из камчатского вулкана Шивелуч. Шлейф протянулся в восточно-северо-восточном направлении на 25 километров. По информации вулканологов, столб пепла поднялся на высоту до 5,4 километра.

В связи с активностью вулкана ученые объявили об опасности авиаперелетов в этом районе.