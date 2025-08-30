Иранец оседлал китовую акулу и шокировал соцсети

Любитель острых ощущений в Иране оседлал китовую акулу и станцевал на ее спине. Пользователи соцсетей осудили его за издевательство над животным, сообщил Daily Mail .

Мужчина отдыхал возле буровой платформы Иранской морской нефтяной компании у побережья Абадана в Персидском заливе. В интернет попало видео того, как он прыгнул с лодки на китовую акулу, схватил за плавник и оседлал. Стоя на спине хищника, он похлопал в ладоши и станцевал, затем прилег и оставался в этом положении, пока животное не ушло на глубину.

Обычно китовые акулы не нападают на людей. Во время выходки иранца она сохраняла спокойствие. Ролик с трюком попал в интернет. Зрители назвали его отвратительным и раскритиковали экстремала.

«Как любитель животных, мне противно смотреть, как этот человек издевается над китовой акулой, прыгая на нее», — сказал один из пользователей соцсетей.

Ранее во Французской Полинезии акула покалечила семилетнего мальчика. Врач заявил, что впервые видел такие страшные раны.