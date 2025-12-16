Инженера уволили в Китае из-за долгих походов в туалет

В Китае компания уволила мужчину по фамилии Ли из-за частых походов в туалет. Он обратился с жалобой в суд, сообщило South China Morning Post.

Представители фирмы предоставили записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено, как инженер прерывался на походы в туалет 14 раз за один месяц. Все перерывы длились дольше 60 минут, но самый длительный из них занял четыре часа.

Ли объяснил, что ему приходится часто посещать уборную из-за геморроя. В качестве подтверждения инженер предоставил чеки на лекарства и документы о проведении операции.

Тогда в компании заявили, что мужчина должен был сообщить начальству о своем состоянии и взять больничный. Суд обязал фирму выплатить Ли 30 тысяч юаней за тот вклад, что он успел внести в ее развитие.

Ранее в Испании суд поддержал решение об увольнении сотрудницы компании из Аликанте. Женщина слишком рано приходила на работу.