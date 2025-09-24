Инвалида избили за кражу пениса у случайного прохожего в Индии

Толпа мужчин набросилась с кулаками на инвалида, который якобы украл пенис у прохожего в городе Лагосе в Нигерии. Об этом сообщила газета The Punch.

По данным издания, 18 сентября прохожий начал звать на помощь на улице. По словам мужчины, он хотел помочь инвалиду, который уронил купюру, но когда поднял ее, то понял, что у него исчез половой орган.

Собравшаяся толка обвинила инвалида в колдовстве и стала его избивать, требуя вернуть украденное. Когда пострадавший признался в содеянном, его отпустили. Он также утверждал, что для кражи мужского органа использовал амулеты.

Полиция приехала на место происшествия. После этого пенис зачинщика конфликта вернулся.

