Житель Тобольска избил инвалида по слуху мухобойкой из-за измены сожительницы

В Тюменской области житель Тобольска напал на инвалида по слуху из-за измены своей сожительницы. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на судебный акт.

По опубликованным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застал свою возлюбленную с другим и вышел из себя. Он схватил деревянную часть мухобойки и избил соперника.

«Подсудимый и его сожительница выпивали, к ним в гости пришел потерпевший, являющийся инвалидом по слуху. В какой-то момент обвиняемый вышел покурить, а когда вернулся, увидел, что его женщина и гость занимаются сексом. Мужчина схватил палку-мухобойку и начал наносить удары сопернику по голове, груди и туловищу. В больнице пострадавшему диагностировали пневмоторакс», — отмечается в документе.

Суд принял во внимание наличие малолетнего ребенка и престарелых родителей у подсудимого, а также аморальное поведение потерпевшего. Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно.