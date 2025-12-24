Институт Русистики назвал самую популярную букву русского языка

Буква «А» — самая часто встречающаяся в русском языке. Об этом сообщили РИА «Новости» в Институте Русистики.

Русисты считают, что первая буква алфавита — «А» — занимает лидирующее положение. Кроме того, если говорить о звучащей речи, то правильнее упоминать не букву, а звук «А».

«Мы говорим о литературной норме, а в русском языке существует явление редукции, когда слово „хорошо“ слышится как „харашо“, — отметили специалисты.

В Институте подчеркнули, что некоторые лингвисты говорят о популярности буквы «О». Однако в устной речи она часто превращается в звук «А».

«Вспомните коварные орфографические диктанты в школе! В детстве мы задавались вопросом, как правильно: „карова“ или „корова“? „Сабака“ или „собака“? Даже носителям языка это сложно, не говоря об иностранцах, изучающих русский язык», — сказали в Институте Русистики.

Ранее заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена, профессор Наталия Козловская рассказала, что слово «лабубу» внесли в российские словари неологизмов. Впервые оно было зафиксировано в русской речи в 2024 году. Родовую принадлежность пока не определили.