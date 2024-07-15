Индус привез супругу к врачам вместе с укусившей ее змеей

NDTV: в Индии муж привез в больницу жену вместе с укусившей ее змеей

Фото: Pxhere

В Индии мужчина отвез супругу в больницу вместе с укусившей ее змеей. Об этом сообщила телекомпания NDTV.

Ядовитая рептилия напала на 29-летнюю жительницу деревни Джурхурия в штате Бихар, когда та делала дома уборку.

Женщина успела позвать на помощь перед тем, как потеряла сознание. Прибежавший на крики муж подцепил змею палкой и бросил в ведро. Жену он усадил на заднее сиденье мотоцикла, а ведро с рептилией повесил на руль.

Приехав в больницу, мужчина попросил спасти супругу. Врачи сначала потребовали убрать змею, но потом оценили ее яд, отправили женщину в реанимацию и ввели противоядие.

Состояние укушенной медики позже оценили как стабильное. Рептилия находится в больнице.

Еще один житель штата Бихар отомстил змее, которая на него напала. Мужчина расправился с ней ответным укусом.

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