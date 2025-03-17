Их ждет любовь. Кто из знаков зодиака встретит свою вторую половинку в конце марта

В конце первого месяца весны Овны, Близнецы, Львы, Весы и Стрельцы могут встретить свою любовь. В последние недели марта они будут станут открытыми к встречам и романтическим отношениям. Об этом «Москве 24» рассказала таролог, нумеролог Ирина Листовская.

«Например, у Овнов сейчас наступает прекрасное время для новых знакомств. Благодаря своей инициативности и харизме представители этого знака могут встретить кого-то особенного», — отметила таролог.

В личной жизни у Близнецов также все складывается удачно. Они будут общительными и открытыми, что может привести к интересным знакомствам. А их очарование не останется незамеченным для противоположного пола.

Львы привлекают окружающих своей решительностью. В любом обществе они становятся душой компании, и это может стать отправной точкой для развития романтических отношений.

«А у Весов сейчас высока вероятность найти свою любовь через социальные мероприятия или общение с друзьями», — подчеркнула Листовская.

Кроме того, налаживанию романтических отношений будет способствовать их искреннее стремление к гармонии.

Представители знака Стрелец могут встретить свою вторую половинку во время путешествий или новых приключений. Именно их готовность к новым впечатлениям поможет им в поисках любви.

Весна 2025 года обещает быть насыщенной и интересной для всех знаков зодиака. Астролог Кристина Литвинова составила специальный прогноз и рассказала, какие возможности откроются перед каждым.