Какой будет весна 2025 года? Прогноз для всех знаков зодиака
Весна 2025 года обещает быть насыщенной и интересной для всех знаков зодиака. Какие возможности откроются и что стоит обдумать заранее? Прогноз составила астролог Кристина Литвинова специально для 360.ru.
Овен
Март может начаться очень активно: Овнов ждут новые увлечения, флирт, отношения, финансовые возможности, активный отдых — в зависимости от индивидуальной натальной карты.
Но мышление будет в плену чувств и желаний, не всегда истинных, поэтому самообман и обман тоже возможны.
Аккуратнее с мошенниками, новыми знакомствами, прошлыми отношениями, особенно в конце месяца. Не стоит наступать на старые грабли.
Кристина Литвинова
Первый месяц весны лучше посвятить активному планированию, спорту и стабилизации нервной системы.
Апрель для Овнов будет опасным с точки зрения самообмана и мошенничества. Сосредоточиться будет сложно, могут всплывать глубинные страхи, установки, мешающие отношениям и будоражащие эмоции.
С 15 апреля лучше избегать публичных мест, конфликтных ситуаций и реализации проектов. Лучше посвятить время развитию личности, ментальному и физическому здоровью и отношениям, особенно с самим собой.
Май для Овнов — время тепла, удовольствий, страсти и любви, период новых возможностей и решений. Творческий подход поможет в делах, но важна дисциплина. Могут быть большие перемены в жизни.
Телец
Март может принести Тельцам неожиданные положительные перемены и активность, связанную с делами, работой и личностью человека. Возможны неразумные траты на удовольствия. Тельцы могут стать жертвой обмана.
В марте хорошо строить планы, ставить цели, особенно 20-го числа, но не предпринимать активных действий. Нужно все тщательно проверять и обдумывать — соблазнов будет много. Конец месяца может быть эмоциональным, лучше посвятить это время отдыху.
Апрель продолжит тенденции марта, но с 20-го числа может появиться резкая усталость, снизится активность. В это время нежелательно посещать публичные места и участвовать в конфликтных ситуациях. Могут быть сложности в отношениях.
В первую половину мая Тельцам нужно контролировать эмоции, отдыхать и расслабляться. Однако жизнь будет этому препятствовать.
С 18 мая начнется прекрасное время для проявленности. Это период возможностей, удачного решения дел и проектов. Может мешать голова, поэтому стоит прислушиваться к сердцу.
Близнецы
Март для Близнецов будет не самым приятным месяцем: возникнут сложности в коммуникациях и договоренностях, будет много ожиданий, связанных с личностью человека, удовлетворить которые станет сложно. Много эмоций и недопонимания, особенно в отношениях и творческих проектах. Лучше посвятить месяц размышлениям, планированию, но избегать активных действий и договоренностей.
Апрель станет временем получения желаемого. Важно понять, что те действия и решения, которые раньше работали, больше не работают. Близнецам нужно включить творческое мышление, устраивать себе мозговые штурмы и почаще прислушиваться к интуиции.
Май будет хорош для отдыха, спокойной работы. Возможны трудности, связанные с поставленными целями. Планы будут нарушаться — может выясниться, что они были иллюзорными.
С 21-го числа начнется благоприятное время для возможностей и перемен, когда креативные идеи помогут в реализации проектов.
Рак
В марте Раки будут активны, может усилиться желание любви, страсти в отношениях. Возможны конфликты и недопонимание, поэтому лучше сосредоточиться на делах, планировании и не предпринимать активных действий.
Ракам следует быть внимательнее: есть вероятность стать жертвой мошенников или испортить отношения.
Интересно
В мае хорошо планировать отдых или уже отдыхать, заниматься делами и творческой деятельностью.
Лев
Март — непростое время для Львов. Могут быть задержки в делах, понимать людей вокруг станет сложно. Есть вероятность стать жертвой аферистов.
В марте ожидается много социальной активности, общения, соблазнов, предложений. Поэтому Львам следует не забывать о возможных недомолвках, обмане и манипуляциях. В отношениях, вероятно, будут трудности, отсутствие взаимопонимания.
Не нужно начинать новые проекты, лучше планировать и ставить цели на будущее.
Интересно
Май для Львов окажется напряженным и непростым. Возможны внешние препятствия, конфликты или упадок сил до середины месяца. В конце месяца усилится желание любви, страсти, возможны гармоничные перемены в отношениях и семье.
Девы
Март для Дев — сложный практически во всех сферах месяц. Общение с людьми может напрягать, дела — затягиваться, возможны несвойственные представителям знака ошибки. Месяц подходит для рефлексии, подведения итогов, медитаций и отдыха.
Апрель тоже выдастся эмоциональным. Может быть внутреннее напряжение и раздражительность, недопонимание в отношениях, отсутствие вдохновения. В это время следует заняться обычными рутинными делами и здоровьем.
Май будет легче, чем предыдущие месяцы, но все еще эмоциональным. Это время подойдет для отдыха. Ожидания могут не оправдываться.
Эта весна в целом будет непростой, рутинной, во многом непонятной и странной для Дев. Лучше завершать то, что давно начали, и сосредоточиться на здоровье.
Весы
Март обернется конфликтным и разрушительным для отношений Весов. Станут очевидны манипуляции и капризы партнера, возможны недопонимание и обман.
Интересно
Весна для Весов станет периодом проверки отношений на прочность. Месяц выдастся сложным, эмоциональным. Будет непросто понять свои истинные желания. Возможны сложности в общении с людьми.
Скорпион
В марте Скорпионы сосредоточатся на удовольствиях, романтике и отношениях. В этой сфере возможны сложности, недопонимание, могут возвращаться бывшие партнеры или попадаться не те люди. Поэтому лучше не выбирать спутника жизни, а подумать, какие отношения нужны Скорпионам.
Интуиция может подвести, и Скорпионы могут попасться на удочку мошенников.
В апреле у представителей этого знака возможен упадок сил и выносливости. Важно не перенапрягаться и не начинать ничего нового.
В мае могут проснуться теневые стороны знака, обостриться властность и напористость.
Стрельцы
В марте у Стрельцов могут быть сложности с путешествиями. Ожидания, скорее всего, не оправдаются. Возможны неожиданные препятствия, упадок сил, недопонимание людей вокруг.
Конец месяца окажется эмоциональным, поэтому следует бережнее относиться к себе и больше времени уделить отдыху и уединению. Лучше потратить время на планирование путешествий и проектов, но не активности.
Апрель будет не очень продуктивным, но более полезным, чем март. Будет сложно проявляться.
Кристина Литвинов
Май может открыть что-то новое в отношениях, творческих проектах. Этой весной Стрельцам следует сократить активность и заняться здоровьем.
Козерог
В марте процессы могут затянуться, Козерогам будет сложно взаимодействовать с окружающими и сосредоточиться на делах. Есть опасность стать жертвой мошенников. На конец месяца придется упадок сил, появится раздражительность. Лучше уделить время планированию и постановке целей, выполнению рутинных дел.
В апреле может усилиться творческая энергия. Захочется изменить что-то в себе, но лучше этого не делать.
В мае Козерогам важно отдохнуть на природе или даче. Вторая половина месяца будет более продуктивна и гармонична, хотя весь период может сохраняться некая неудовлетворенность от сделанного.
Водолей
Март — нестандартный месяц для Водолеев. События будут сменять друг друга, будет много творческих проектов и общения. Но новые дела лучше не начинать.
Первый месяц весны лучше посвятить составлению планов, определению целей. Водолеям будет сложно понимать эмоции людей, возможны конфликты и отдаление. Конец месяца — время отдыха и уединения.
В апреле у Водолеев сильно обострится интуиция: интересные инсайты важно записывать и действовать по ним, хотя сил может на все не хватать.
В мае будет много эмоций. Процессы и события будут закручиваться вокруг Водолеев и их идей.
Рыбы
В марте у Рыб могут проявиться старые страхи, а эмоции окажутся нестабильными. Можно стать жертвой обмана. Важно уделить внимание здоровью, подведению итогов, завершению проектов, мечтам и постановке целей.
Апрель выдастся эмоциональным и активным. Возможны перемены в отношениях, много страсти. Творческая энергия будет на высоте, лучше всего вкладывать ее в рабочие проекты.
Май для Рыб станет временем перемен. Возможен перезапуск старых проектов, открытие закрытых ранее дверей. Появятся возможности для реализации, которые долго были недоступны.