02 марта 2025 18:16 Какой будет весна 2025 года? Прогноз для всех знаков зодиака 0 0 0 Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Весна 2025 года обещает быть насыщенной и интересной для всех знаков зодиака. Какие возможности откроются и что стоит обдумать заранее? Прогноз составила астролог Кристина Литвинова специально для 360.ru.

Овен Март может начаться очень активно: Овнов ждут новые увлечения, флирт, отношения, финансовые возможности, активный отдых — в зависимости от индивидуальной натальной карты. Но мышление будет в плену чувств и желаний, не всегда истинных, поэтому самообман и обман тоже возможны.

Аккуратнее с мошенниками, новыми знакомствами, прошлыми отношениями, особенно в конце месяца. Не стоит наступать на старые грабли. Кристина Литвинова

Первый месяц весны лучше посвятить активному планированию, спорту и стабилизации нервной системы. Апрель для Овнов будет опасным с точки зрения самообмана и мошенничества. Сосредоточиться будет сложно, могут всплывать глубинные страхи, установки, мешающие отношениям и будоражащие эмоции. С 15 апреля лучше избегать публичных мест, конфликтных ситуаций и реализации проектов. Лучше посвятить время развитию личности, ментальному и физическому здоровью и отношениям, особенно с самим собой. Май для Овнов — время тепла, удовольствий, страсти и любви, период новых возможностей и решений. Творческий подход поможет в делах, но важна дисциплина. Могут быть большие перемены в жизни.

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Телец Март может принести Тельцам неожиданные положительные перемены и активность, связанную с делами, работой и личностью человека. Возможны неразумные траты на удовольствия. Тельцы могут стать жертвой обмана. В марте хорошо строить планы, ставить цели, особенно 20-го числа, но не предпринимать активных действий. Нужно все тщательно проверять и обдумывать — соблазнов будет много. Конец месяца может быть эмоциональным, лучше посвятить это время отдыху. Апрель продолжит тенденции марта, но с 20-го числа может появиться резкая усталость, снизится активность. В это время нежелательно посещать публичные места и участвовать в конфликтных ситуациях. Могут быть сложности в отношениях. В первую половину мая Тельцам нужно контролировать эмоции, отдыхать и расслабляться. Однако жизнь будет этому препятствовать. С 18 мая начнется прекрасное время для проявленности. Это период возможностей, удачного решения дел и проектов. Может мешать голова, поэтому стоит прислушиваться к сердцу.

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Близнецы Март для Близнецов будет не самым приятным месяцем: возникнут сложности в коммуникациях и договоренностях, будет много ожиданий, связанных с личностью человека, удовлетворить которые станет сложно. Много эмоций и недопонимания, особенно в отношениях и творческих проектах. Лучше посвятить месяц размышлениям, планированию, но избегать активных действий и договоренностей. Апрель станет временем получения желаемого. Важно понять, что те действия и решения, которые раньше работали, больше не работают. Близнецам нужно включить творческое мышление, устраивать себе мозговые штурмы и почаще прислушиваться к интуиции. Май будет хорош для отдыха, спокойной работы. Возможны трудности, связанные с поставленными целями. Планы будут нарушаться — может выясниться, что они были иллюзорными. С 21-го числа начнется благоприятное время для возможностей и перемен, когда креативные идеи помогут в реализации проектов.

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Рак В марте Раки будут активны, может усилиться желание любви, страсти в отношениях. Возможны конфликты и недопонимание, поэтому лучше сосредоточиться на делах, планировании и не предпринимать активных действий. Ракам следует быть внимательнее: есть вероятность стать жертвой мошенников или испортить отношения.

Интересно В апреле в сфере отношений могут быть перемены. То, чего хотелось в марте, можно будет реализовать в этом месяце. В апреле в сфере отношений могут быть перемены. То, чего хотелось в марте, можно будет реализовать в этом месяце.

В мае хорошо планировать отдых или уже отдыхать, заниматься делами и творческой деятельностью. Лев Март — непростое время для Львов. Могут быть задержки в делах, понимать людей вокруг станет сложно. Есть вероятность стать жертвой аферистов. В марте ожидается много социальной активности, общения, соблазнов, предложений. Поэтому Львам следует не забывать о возможных недомолвках, обмане и манипуляциях. В отношениях, вероятно, будут трудности, отсутствие взаимопонимания. Не нужно начинать новые проекты, лучше планировать и ставить цели на будущее.

Интересно Апрель принесет не очень хорошие перемены, связанные с ошибками в марте. Может быть много напряжения, особенно с середины месяца и для Львов, рожденных в первой декаде месяца. Лучше избегать поездок, массовых мероприятий, а в конце месяца снизить активность до максимумаи отдохнуть. Апрель принесет не очень хорошие перемены, связанные с ошибками в марте. Может быть много напряжения, особенно с середины месяца и для Львов, рожденных в первой декаде месяца. Лучше избегать поездок, массовых мероприятий, а в конце месяца снизить активность до максимумаи отдохнуть.

Май для Львов окажется напряженным и непростым. Возможны внешние препятствия, конфликты или упадок сил до середины месяца. В конце месяца усилится желание любви, страсти, возможны гармоничные перемены в отношениях и семье.

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Девы Март для Дев — сложный практически во всех сферах месяц. Общение с людьми может напрягать, дела — затягиваться, возможны несвойственные представителям знака ошибки. Месяц подходит для рефлексии, подведения итогов, медитаций и отдыха. Апрель тоже выдастся эмоциональным. Может быть внутреннее напряжение и раздражительность, недопонимание в отношениях, отсутствие вдохновения. В это время следует заняться обычными рутинными делами и здоровьем. Май будет легче, чем предыдущие месяцы, но все еще эмоциональным. Это время подойдет для отдыха. Ожидания могут не оправдываться. Эта весна в целом будет непростой, рутинной, во многом непонятной и странной для Дев. Лучше завершать то, что давно начали, и сосредоточиться на здоровье.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

Весы Март обернется конфликтным и разрушительным для отношений Весов. Станут очевидны манипуляции и капризы партнера, возможны недопонимание и обман.

Интересно Лучше сосредоточиться на рефлексии, понимании своих истинных ценностей и желаний, постановке планов и целей на будущее. Следует избегать новых начинаний. Может быть упадок сил и нарушение режима. Финансовая сфера может оказаться под ударом, поэтому от крупных покупок и вложений лучше на время отказаться. Лучше сосредоточиться на рефлексии, понимании своих истинных ценностей и желаний, постановке планов и целей на будущее. Следует избегать новых начинаний. Может быть упадок сил и нарушение режима. Финансовая сфера может оказаться под ударом, поэтому от крупных покупок и вложений лучше на время отказаться.

Весна для Весов станет периодом проверки отношений на прочность. Месяц выдастся сложным, эмоциональным. Будет непросто понять свои истинные желания. Возможны сложности в общении с людьми.

Скорпион В марте Скорпионы сосредоточатся на удовольствиях, романтике и отношениях. В этой сфере возможны сложности, недопонимание, могут возвращаться бывшие партнеры или попадаться не те люди. Поэтому лучше не выбирать спутника жизни, а подумать, какие отношения нужны Скорпионам. Интуиция может подвести, и Скорпионы могут попасться на удочку мошенников. В апреле у представителей этого знака возможен упадок сил и выносливости. Важно не перенапрягаться и не начинать ничего нового. В мае могут проснуться теневые стороны знака, обостриться властность и напористость.

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Стрельцы В марте у Стрельцов могут быть сложности с путешествиями. Ожидания, скорее всего, не оправдаются. Возможны неожиданные препятствия, упадок сил, недопонимание людей вокруг. Конец месяца окажется эмоциональным, поэтому следует бережнее относиться к себе и больше времени уделить отдыху и уединению. Лучше потратить время на планирование путешествий и проектов, но не активности.

Апрель будет не очень продуктивным, но более полезным, чем март. Будет сложно проявляться. Кристина Литвинов

Май может открыть что-то новое в отношениях, творческих проектах. Этой весной Стрельцам следует сократить активность и заняться здоровьем. Козерог В марте процессы могут затянуться, Козерогам будет сложно взаимодействовать с окружающими и сосредоточиться на делах. Есть опасность стать жертвой мошенников. На конец месяца придется упадок сил, появится раздражительность. Лучше уделить время планированию и постановке целей, выполнению рутинных дел. В апреле может усилиться творческая энергия. Захочется изменить что-то в себе, но лучше этого не делать. В мае Козерогам важно отдохнуть на природе или даче. Вторая половина месяца будет более продуктивна и гармонична, хотя весь период может сохраняться некая неудовлетворенность от сделанного.

Фото: Aditya Irawan/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Водолей Март — нестандартный месяц для Водолеев. События будут сменять друг друга, будет много творческих проектов и общения. Но новые дела лучше не начинать. Первый месяц весны лучше посвятить составлению планов, определению целей. Водолеям будет сложно понимать эмоции людей, возможны конфликты и отдаление. Конец месяца — время отдыха и уединения. В апреле у Водолеев сильно обострится интуиция: интересные инсайты важно записывать и действовать по ним, хотя сил может на все не хватать. В мае будет много эмоций. Процессы и события будут закручиваться вокруг Водолеев и их идей.

Фото: Paul Zinken/dpa / www.globallookpress.com

Рыбы В марте у Рыб могут проявиться старые страхи, а эмоции окажутся нестабильными. Можно стать жертвой обмана. Важно уделить внимание здоровью, подведению итогов, завершению проектов, мечтам и постановке целей. Апрель выдастся эмоциональным и активным. Возможны перемены в отношениях, много страсти. Творческая энергия будет на высоте, лучше всего вкладывать ее в рабочие проекты. Май для Рыб станет временем перемен. Возможен перезапуск старых проектов, открытие закрытых ранее дверей. Появятся возможности для реализации, которые долго были недоступны.