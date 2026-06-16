Иерей Жиляков рассказал, что в Яблочный Спас чаще всего освящают яблоки и виноград

На Яблочный и Ореховый Спасы в храмах принято освящать не только яблоки и орехи, но и различные плоды нового урожая, которые созревают к этому времени. Эта традиция, как объяснил иерей Олег Жиляков в беседе с «Известиями» , является выражением благодарности за дары земли и не ограничивается только одним видом фруктов.

В Яблочный Спас, который отмечается в середине августа, чаще всего освящают яблоки и виноград, однако прихожане могут приносить и другие фрукты, включая арбузы. Священник отметил, что в основе этой традиции лежит благодарность Богу за урожай и признание того, что все в мире происходит по Его воле.

Аналогичный смысл имеет и Ореховый Спас, когда освящают плоды позднего урожая, такие как орехи и зерновые. В это время начинается сбор хлеба, и люди также приносят эти дары в храм, чтобы поблагодарить Господа.

При этом иерей подчеркнул, что в дни Спасов на первый план выходят не урожай и его освящение, а события праздников, которые отмечаются в эти даты.