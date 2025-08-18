ИА НСН: в Яблочный Спас 19 августа нельзя заниматься физическим трудом

Верующие готовятся отмечать второй Спас в череде августовских праздников: после Медового следует Спас второй - Яблочный Спас. Праздник отмечается каждый год 19 августа. В этот день Церковь отмечает праздник Преображения Господа Бога и Спаса Иисуса Христа. История праздника, славянские обычаи, поверья, обряды и запреты – в материале ИА НСН .

Верующие в этот день посещают храмы, принося с собой яблоки, чтобы освятить плоды. Священнослужитель читает молитву и окропляет святой водой принесенные плоды. Освященными яблоками угощают родных, друзей и даже незнакомых людей, а также раздают нищим.

Особое внимание уделяется милосердию и благотворительности. В этот день принято помогать нуждающимся, раздавать милостыню и угощать всех желающих.

В этом празднике две главные темы, первая – евангельская, когда Христос, который по своей внутренней сути всегда был Богом, проявил это для многих своих учеников. В народном календаре – это праздник урожая, когда люди приносили плоды своего труда, первый урожай к алтарю.

В этот день устраиваются народные гуляния, ярмарки и концерты.

Стоит отметить, что в Яблочный Спас, как и в другие церковные праздники, нельзя заниматься физическим трудом. При этом работу отменять необязательно, особенно, если это вынужденная история, объясняют священнослужители.