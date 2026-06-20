Хозяйка воссоединилась с пропавшей 12 лет назад собакой

В США хозяйка нашла собаку, пропавшую в 2014 году

В штате Флорида жительница города Мирамар Кейт Боада нашла собаку, пропавшую 12 лет назад, благодаря директору приюта из соседнего округа. Об этом сообщило издание The Dodo .

Боада рассказала, что в 2014 году у нее пропала самка померанского шпица по кличке Спарклз. Она ее искала — расклеивала объявления на улицах, сообщила о пропаже в ветклинику и компанию, выпустившую микрочип. Собаку нашли спустя 12 лет на улицах соседнего округа Броуард.

В приюте для животных просканировали чип и выяснили личность хозяйки. Директор Кара Старзик связалась с Боада. Женщина приехала за собакой. Спарклз сразу ее узнала.

«Я была убита горем, когда она пропала, и с тех пор мое сердце разбито. Я так ждала этого дня», — призналась Боада.

Женщина уверена, что собаку украли. За эти годы здоровье Спарклз пошатнулось: на глазах сильная катаракта, анемия, почечная недостаточность третьей стадии и плохие зубы. За ней явно не ухаживали.

Ранее американка нашла свою собаку, пропавшую еще в 2017 году.