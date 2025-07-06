Хирурги в Индии сделали пациенту новый пенис

Житель индийского города Нагпура остался без полового органа из-за рака. Врачи создали для него новый пенис, сообщило Times of India.

По данным издания, 30-летний пациент восемь лет жил без полового члена. Хирурги делали сложнейшую операцию 9,5 часа.

«Мы не просто восстановили физические функции, мы вернули пациенту достоинство и уверенность в себе», — рассказали в больнице.

Пластический хирург Джитендра Мехта сообщил, что для реконструкции органа использовались ткани предплечья пациента. Из них создали ствол и мочеиспускательный канал.

Операцию провели бесплатно по государственной программе медицинского страхования, которая покрывает расходы на подобные вмешательства.

Ранее врачи в Уфе помогли 31-летнему пациенту, который поступил в больницу с диагнозом «перелом полового члена». Как мужчина получил травму, не уточнялось.