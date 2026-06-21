Хакеры напугали жителей Бразилии сообщениями о вторжении инопланетян

Секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Вольней Вольф заявил, что жители нескольких городов Бразилии из-за хакерской атаки получили 10 предупреждений о вторжении инопланетян. Об этом сообщило издание Agência Brasil .

По его словам, хакеры атаковали государственную систему экстренного оповещения населения. Миллионы жителей страны получили уведомления с призывами защитить себя от вторжения внеземного разума, причем некоторые были с орфографическими ошибками.

«Берегитесь: инопланетная атака. Люди, мы прибыли», — говорилось в одном из сообщений.

Вольф добавил, что власти разберутся, как именно хакеры смогли обойти систему безопасности. Он отметил, что злоумышленники уже не первый раз ее атакуют.

Ранее журнал Science Daily сообщал, что поиск инопланетян усложняется из-за влияния материнских звезд на радиосигналы.