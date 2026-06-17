Science Daily: поиск инопланетян усложняется из-за звездных помех

Ученые из Института SETI обнаружили, что поиск внеземного разума осложняется из-за влияния материнских звезд на радиосигналы. По данным журнала Science Daily , звездная активность может искажать сигналы потенциальных инопланетных цивилизаций, делая их трудноизмеримыми для земных приборов.

Исследователи выяснили, что активность звезд, формирующая условия на экзопланетах, также влияет на радиопередачи. Даже идеально направленный узкий сигнал может исказиться при прохождении через звездную среду. Это объясняет некоторые случаи радиомолчания, наблюдаемые при поиске техносигнатур, написали «Известия».

Вишал Гаджжар, ведущий автор статьи и астроном из Института SETI, отметил, что поиски SETI часто оптимизированы для чрезвычайно узких сигналов. Если сигнал расширяется под воздействием окружающей среды собственной звезды, он может опуститься ниже порогов обнаружения, даже если он присутствует.