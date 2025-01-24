Грибы научили играть музыку. Британские энтузиасты подключили мицелий к пианино

Группа британских микологов подключила к грибнице несколько музыкальных инструментов. В результате грибы научились воспроизводить несложные мелодии и поддерживать ритм, видео эксперимента опубликовали на YouTube-канале BionicandtheWires .

«Музыкальную» грибницу авторы проекта поместили в пакет, чтобы иметь возможность переносить ее к инструментам. Несколько датчиков ввели прямо в мицелий — они считывают электрические колебания, а затем передают их на небольшие сервоприводы.

Те, в свою очередь, подсоединены к барабанным палочкам. Мицелий со всем устройством установлен рядом с портативным синтезатором на две октавы. Передвигаться по клавиатуре «музыкант» не способен, так что вся мелодия воспроизводится примерно в одной тональности.

Тем не менее, грибы воссоздают вполне осмысленные ритмы, дополняя их легко считываемым мелодичным рисунком. Синтезатор же подключен к Ableton (секвенсор для студийной работы), что позволяет авторам идеи менять звучание грибов прямо в программе, просто подбирая другие инструменты под клавиши.

Похожий проект реализовал в 2022 году миколог Ноа Калос, выступающий под псевдонимом Mycolyco. Для работы он использовал «модуль биоданных сонификации», который также позволял подключить грибницу к синтезатору, сообщал сайт Classic FM..

Ранее россиянам напомнили о штрафах за грибы.