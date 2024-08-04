Россиянам напомнили о штрафах за грибы

Адвокат Кудерко: сбор некоторых грибов может закончиться штрафом или тюрьмой

Перед тем, как собирать в лесу грибы, нужно изучить их перечень из Красной книги. Иначе сбор может обернуться штрафом до миллиона рублей или тюремным сроком, предупредила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».

Уголовная ответственность за умышленные уничтожение особо ценных растений и грибов из Красной книги ввели в 2023 году. Подробно виды наказаний прописали в статье 260.1 УК РФ.

«Но касается это только тех видов, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень Постановления правительства от 31 октября 2013 года и являются особо ценными», — напомнила юрист.

Перед походом в лес нужно уточнить, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake). В этом году ее защитили нормами уголовного законодательства.

За сбор остальных краснокнижных грибов могут оштрафовать от 2500 до 5000 рублей, заключила Кудерко.

Также российских дачников могут оштрафовать в 300–500 рублей, если их участки зарастут мятой полевой или другими сорняками.