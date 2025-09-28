Гриб размером с футбольный мяч нашли на кладбище в Петербурге

В Санкт-Петербурге в районе Смоленского кладбища нашли необычный белый гриб размером с футбольный мяч. Кадры опубликовала фотограф-анималист Маори Мурр на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

«Вот такие грибы найдены сегодня в районе Смоленского кладбища. Первый раз такие встречаю. Они уже прилично поедены слизняками», — рассказала она.

Мурр добавила, что при съемке поставила рядом с грибами мобильный телефон, чтобы можно было оценить их размеры.

Она предположила, что гриб называется головач гигантский (Calvatia gigantea) и относится к семейству шампиньоновых. Они являются съедобными.

