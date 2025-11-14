Вечером Москву накроет дождь, переходящий в снег

После 21:00 в Москве и Подмосковье возможен дождь, переходящий в снег. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«Осадки могут начаться после 21:00, а своего ночного пика они могут достичь к 03:00 субботы», — сказал собеседник агентства.

С полуночи в Москве и области будет действовать желтый уровень погодной опасности. Это связано с дождями, которые перейдут в мокрый снег и затем в обычный снег. В некоторых местах мокрый снег может налипать на провода и деревья. На дорогах образуется гололедица. Температура воздуха с полуночи до 09:00 утра воскресенья, 16 ноября, опустится ниже нуля.

«Ночью 16 ноября возможно понижение температуры до минус шести градусов», — заметил он.

Синоптики напомнили, что желтый уровень погодной опасности — этот средний уровень на шкале означает потенциально опасные условия. Причина — прохождение холодного атмосферного фронта через Центральную Россию с северо-запада на юго-восток. В результате ожидается ухудшение погоды в большинстве регионов Центрального федерального округа.

Москву и Подмосковье накрыл циклон с Баренцева моря, принеся с собой первые признаки зимы. В ближайшие дни жителей столичного региона ждут снегопад, штормовой ветер и значительное похолодание. Ночью может выпасть до 10 миллиметров осадков.