Google Maps случайно русифицировал улицу в британской деревне

В сервисе Google Maps произошла ошибка, из-за которой улица в деревне Финчэмпстед в графстве Беркшир названа по-русски либо вовсе отсутствует. Об этом сообщила газета Bracknell News .

Журналисты обнаружили ошибку при посещении сайта Construction Map, который отслеживает строительные проекты в рамках программы Considerate Constructors Scheme. Жилой район Gorse Ride застроен типовыми домами, многие из которых относятся к социальному жилью.

Улица Billing Avenue обозначена в Google Maps и Google Street View как «Биллинг авеню» без англоязычного названия. На спутниковых снимках она никак не подписана.

Ранее в Японии из-за наплыва туристов появились вывески на русском языке. Их установили у ресторанов, магазинов и парковок.