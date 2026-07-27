Япония начала «русификацию» из-за наплыва туристов из России

В Японии начали появляться вывески на русском языке, а также перевод на русский на информационных табличках. Подробности сообщил телеграм-канал Shot .

Российские туристы заметили надписи на родном языке в Токио, Тояме и других городах Японии. Раньше надписи на русском языке встречались только на острове Хоккайдо, который связывает с Сахалином паромное сообщение.

Перевод пишут не только на информационных табличках, но и на объявлениях у ресторанов, магазинов и парковок. Путешественники отметили одно из необычных сообщений: просьбу не снимать запчасти с припаркованных автомобилей.

«Причина „русификации“ — рост числа туристов из России. За первое полугодие 2026 года Японию посетило 104,4 тысячи россиян, что на 24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в телеграм-канале.

Япония с августа 2026 года намерена возобновить отправку студентов в Россию. Программу обмена заморозили в 2022 году.