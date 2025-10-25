Голосистый петух лишил москвичей сна на три дня

Беглого петуха по кличке Гастон-Петя, мешавшего спать жителям в московском районе Саларьево, поймали. Об этом сообщил MK.RU в Telegram-канале.

Птица вставала раньше будильников и начинала громко кричать. Местные жители несколько дней пытались отловить пернатого хулигана, однако тот ловко уворачивался и убегал ото всех, кто пытался его задержать.

Сейчас Гастона-Петю отправили в курятник. Больше своими концертами, как уточнили в издании, он никому не мешает.

В июле кот оккупировал подъезд дома на востоке Москвы. Животное бросалось на всех, кто пытался выйти из квартиры. С пушистым агрессором не могли справиться даже вызванные жителями сотрудники управляющей компании.