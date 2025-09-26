Гигантского морского монстра нашли на курильском берегу

Жители Курильских островов обнаружили на берегу тело гигантского морского монстра с метровой конечностью. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash .

«Морского монстра с метровой „пятюней“ вынесло на берег Курильских островов», — подписали опубликованные с места фото и видео.

Гигантская туша лежит на Кунашире уже два месяца, но медведи обходят ее стороной.

Первоначально останки монстра выглядели как мягкая субстанция, но теперь стал виден скелет. Позже жители заметили у нее крупную конечность длиной около метра.

