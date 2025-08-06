Океанолог Таврический указал, что речной «монстр» в Сеуле мог быть огромной морской змеей

Загадочное существо, замеченное в реке Ханган в Сеуле, могло оказаться гигантской морской змеей. Об этом заявил океанолог, член Русского географического общества Анатолий Таврический в разговоре с aif.ru .

«Река в Сеуле сообщается с Желтым морем, оттуда и могло попасть это животное. Не исключено, что это большая змея. У нас до сих пор в Крыму есть на суше пятиметровые змеи и 30-метровые в море», — рассказал специалист.

Рыбак, сделавший видеозапись, заявил, что длина существа составляла от шести до 10 метров. Речной «монстр» долгое время перемещалось по кругу вблизи берега.