Океанолог Таврический указал, что речной «монстр» в Сеуле мог быть огромной морской змеей

Загадочное существо, замеченное в реке Ханган в Сеуле, могло оказаться гигантской морской змеей. Об этом заявил океанолог, член Русского географического общества Анатолий Таврический в разговоре с aif.ru.
«Река в Сеуле сообщается с Желтым морем, оттуда и могло попасть это животное. Не исключено, что это большая змея. У нас до сих пор в Крыму есть на суше пятиметровые змеи и 30-метровые в море», — рассказал специалист.
Рыбак, сделавший видеозапись, заявил, что длина существа составляла от шести до 10 метров. Речной «монстр» долгое время перемещалось по кругу вблизи берега.
Минкультуры Подмосковья пригласило на кураторские экскурсии в Дом-музей Дурылина
Еще 9 детских школ искусств откроют в Подмосковье до конца года
Жертвами отравления самодельной чачей в Сочи стали минимум пять человек
MAX протестировал подключение к «Госуслугам»
Владельцам питбайков в России запретят выезжать на дороги общего пользования
Красногорский театр представил спектакль «Непокоренный Курск» на юге России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте