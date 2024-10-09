Гигантский сом 15 минут катал рыбака на лодке по Волге

В Волгоградской области рыбак в одиночку вытащил гигантского сома, который до этого 15 минут катал его лодку по реке, прежде чем сдался из-за усталости. Об этом сообщило сетевое издание V1.ru .

Мужчина поймал сома в Камышинском районе, куда отправился, чтобы порыбачить на Волге. По его словам, это его первый «трофейный сом» за этот сезон.

«Ловил с лодки с помощью квока, насаживал ракушку-перловицу весом полкило, мидии местные. На такую только сом и клюнет», — рассказал он.

В тот день он рыбачил один, причем сразу вытащить сома не получилось, так как он катал его по Волге примерно 15 минут, пока не сдался из-за усталости. После этого мужчина вытащил улов на сушу. Он весил более 30 килограммов. Рыбак решил приготовить из рыбы котлеты, шашлык, уху и балык.

Как рассказала терапевт Надежда Чернышова, речную рыбу необходимо подвергать тщательной кулинарной обработке, так как есть районы, где она поголовно болеет таким паразитом, как печеночный сосальщик, сообщили «Известия».

В конце лета британский рыбак поймал в озере огромного сома длиной около 1,8 метра в свой день рождения, причем так обрадовался, что поцеловал рыбу.