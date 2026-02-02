Митинг к 83-й годовщине завершения Сталинградской битвы прошел в Богородском округе

В Ногинске отметили годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. На площади Победы собрались представители гарнизона, ветераны, кадеты и юнармейцы.

К участникам присоединились военнослужащие 282-го учебного центра войск РХБЗ, основанного в период Сталинградской битвы.

«Подвиг защитников Сталинграда изменил ход войны», — сказал один из спикеров.

Битва продолжалась 200 дней, с июля 1942 года. Трое уроженцев Ногинска — артиллерист Николай Соколов, разведчик Владимир Корнеев и сапер Иван Корявко — получили звание Героев Советского Союза за участие в этом сражении.

Присутствующие почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Сталинградское сражение остается одним из самых масштабных в мировой военной истории.