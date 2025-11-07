Француз копал яму для бассейна и нашел клад на 700 тысяч евро

France Info: француз нашел клад на €700 тысяч при строительстве бассейна в саду

Житель Франции нашел клад из золотых монет и слитков примерно на 700 тысяч евро во время подготовки участка в саду под строительство бассейна. Об этом сообщила радиостанция France Info .

Личность владельца клада неизвестна, бывший хозяин участка уже умер.

«Житель коммуны Невиль-сюр-Сон рядом с Лионом наткнулся на сокровище из золота стоимостью 700 тысяч евро. Он подготавливал участок под бассейн. В ходе работы в саду года мужчина наткнулся на золотые монеты и слитки», — отметили журналисты.

Мужчина решил сообщить о находке в полицию. Он тщательно упаковал сокровище в полиэтиленовые пакеты. Нумерация слитков позволила установить, что их отлили около 15-20 лет назад на местном предприятии и приобрели законным путем.

Ранее житель Германии нашел древнеримский клад и скрывал его восемь лет. Уголовное дело против него прекратили в связи с истечением срока давности.