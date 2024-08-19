Форель и козленок в тандыре. Стало известно, чем угощали Путина в Баку

РИА «Новости»: в Баку в честь визита Путина подавали кутабы, козленка и форель

Во дворце «Гюлистан» на государственном приеме в честь визита президента России Владимира Путина в Баку от имени главы Азербайджана Ильхама Алиева подавали ляванги из баклажанов, кутабы и жареную форель. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным издания, для российского лидера также приготовили черную икру, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп айранаши, жареную дюшбар», долму из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева. В качестве десерта гостям предлагали национальные сладости.

Из напитков предлагали вина Savalan Sauvignon Blanc урожая 2022 года и Meysari Makhmari 2020-го.

Путин прилетел в Баку с официальным двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник утром в резиденции «Загульба» между ним и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялись переговоры.