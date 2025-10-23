«ФедералПресс»: в России Евлампий Зимоуказатель традиционно отмечали как начало зимней поры

23 октября православные верующие почитают память святых мучеников Евлампия и Евлампии, а в народе этот день известен как Евлампий Зимоуказатель. День считается важным праздником, связанным с наступлением зимы и проведением обрядов очищения, написал «ФедералПресс» .

Святые Евлампий и Евлампия родились в Никомидии в IV веке и прославились своей верностью Христу. Брат и сестра отказались отречься от веры, за что были подвергнуты гонениям и казни. Император Максимилиан, увидев стойкость Евлампия и Евлампии, понял, что вера сильнее страха, и признал их мучениками.

В России Евлампий Зимоуказатель традиционно отмечали как начало зимней поры. Крестьяне использовали этот день для проведения ритуалов очищения. Одним из обычаев было расщепление поленьев на лучины и освещение жилища светом свечей. Ровно горящие свечи считали признаком гармонии и счастья в доме.

Другой важной традицией было приготовление хлеба из свежей муки, что символизировало богатство и удачу в домашнем хозяйстве. Женщины просыпались рано, чтобы приготовить хлеб и угостить семью, исполняя завет «В Евлампий пораньше вставай, да все успевай».