«ФедералПресс»: в Лукьянов день люди уделяли внимание ветру, который мог предсказать будущее

Лукьянов день, известный также как Лукьян-ветряник, — это народный праздник, отмечаемый 16 июня в честь мучеников III века Лукиллиана и его товарищей. В этот день на Руси люди уделяли особое внимание ветру, который, по преданию, мог предсказать будущее, написал «ФедералПресс» .

На Руси верили, что направление ветра в Лукьянов день имеет важное значение: восточный ветер предвещал болезни и трудности, тогда как южный обещал хороший урожай, здоровье и новые начинания. Крестьяне выражали эту связь с природой пословицей: «Куда ветер дует, туда и мы».

Одним из обрядов было использование перевернутой сковороды для поиска места под колодец. Если сковорода становилась влажной, это означало, что вода находится близко и копать стоит именно там.

Незамужние девушки в Лукьянов день особенно внимательно следили за ветром: южный ветер считался предвестником встречи с суженным. Проливной дождь обещал грибной сезон, а раскаты грома могли быть плохим знаком для сенокоса.