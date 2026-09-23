«ФедералПресс»: в Федорины вечерки 24 сентября не рекомендовалось лгать и поднимать предметы с дороги

24 сентября по народному календарю отмечается праздник Федорины вечерки. В этот день люди готовились к наступлению холодной осени и проводили различные традиции, пишет «ФедералПресс» .

В старину 24 сентября завершали полевые работы и начинали квасить капусту. Женщины собирались вместе, чтобы готовить блюда из капусты и делать заготовки на зиму. Считалось, что съесть пирожок в этот день — хорошая примета для молодых супругов.

С этим днем связаны погодные приметы: если пчелы еще летают, осень будет долгой и теплой; дождь после обеда предвещает ненастье на три дня.

Также существовали запреты: не рекомендовалось лгать, поднимать предметы с дороги, ярко красить губы, свататься или совершать крупные покупки. Особое почитание было у преподобной Феодоры Александрийской, которая после раскаяния служила Богу под мужским именем в монастыре.