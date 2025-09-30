«ФедералПресс»: в день Веры, Надежды и Любови женщинам запрещалось работать по дому

День Веры, Надежды и Любови — особый праздник, который отмечают в последний день сентября. В народе его называют Вселенскими бабьими именинами, написал «ФедералПресс» .

Во II веке в Риме жила вдова София с тремя дочерьми: Верой, Надеждой и Любовью. Когда правитель Адриан потребовал от них отречься от веры, даже девятилетняя Любовь не дрогнула. Детей пытали и казнили на глазах у матери. София три дня просидела у могил дочерей и умерла от горя. Вера, Надежда, Любовь и София стали святыми мученицами.

На Руси этот праздник сопровождался особыми обычаями. Женщины собирались вместе и оплакивали свою тяжелую долю. Слезы считались священным очищением. После них женщины умывались особой водой и выливали ее под дерево, чтобы беды ушли навсегда. Затем начиналось веселье: накрывали богатые столы, пели песни, угощали соседей.

В этот день женщинам запрещалось работать по дому, а также играть свадьбы. Строго запрещалось оскорблять женщин. Можно было сходить в храм, поставить свечи за здоровье семьи, поделиться хлебом и пирогами с близкими.

Один из главных ритуалов — каравай со свечой. Замужние женщины ставили в него свечку, читали молитву сорок раз, а утром кормили этим хлебом семью. Так в дом «зазывали» благополучие.