«ФедералПресс»: в день Сергея Капустника запрещается злиться и сплетничать

8 октября отмечается день памяти преподобного Сергия Радонежского, игумена земли Русской. В народе этот день известен как Сергей Капустник. Сергий Радонежский, родившийся в XIV веке под Ростовом, стал духовным наставником для многих монахов. Его благословение сопровождало Дмитрия Донского перед Куликовской битвой, написал «ФедералПресс» .

В этот день хозяйки квасят капусту, пекут пироги с капустной начинкой и собирают последние овощи. Первый пирожок с капустой закапывают в огороде в знак благодарности земле за урожай.

Сергиев день считается временем, когда дом нужно защитить от холода и ссор. В старину люди вешали над дверью «куриные боги» — камни с естественным отверстием. Сегодня роль оберега может выполнять любая мелочь, в которую человек верит.

В этот день запрещается злиться, завидовать и сплетничать. Нельзя поднимать с земли чужие вещи и мыть голову. Также не рекомендуется переедать.

В день Сергея Капустника внимательно следят за ветром и небом, чтобы предсказать погоду зимой. Северный ветер предвещает холодную зиму, а южный — теплую и короткую.