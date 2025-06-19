«ФедералПресс»: в день Илариона Далматского необходимо заниматься прополкой

Ежегодно 19 июня православные вспоминают преподобного Илариона Далматского. В народе этот день известен как Ларион Пропольник. «ФедералПресс» рассказал о традициях, связанных с этим днем: какие действия были обязательными.

Иларион Далматский жил в VIII–IX веках и с раннего возраста посвятил себя служению в монастыре, став учеником святого Григория Декаполита. За свою борьбу с иконоборцами Иларион был заключен в темницу, где провел много лет. Освобожден он был при императрице Феодоре. Скончался святой в Далматской обители, где его уважали за его стойкость и веру.

По традиции, начиная с 19 июня, крестьяне активно занимались прополкой огородов и полей. Считалось, что после этой даты борьба с сорняками будет менее эффективной. Поэтому день и получил название Ларион Пропольник. Люди верили, что именно в это время важно очистить землю для сохранения урожая.

Наиболее благоприятным временем для прополки считалась убывающая Луна. Согласно поверьям, проведенная в это время работа приносила устойчивый результат — сорняки не возвращались. В полнолуние работать не рекомендовали, так как растения быстро отрастали.

В этот день разрешалось заниматься только простыми, «тихими» делами. Полив огорода, особенно руками, считался полезным обрядом. По народной вере, это улучшало женскую привлекательность.

Также считалось, что интуиция 19 июня работает особенно остро — внутреннему голосу следовало доверять.