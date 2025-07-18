«ФедералПресс»: в Афанасьев день 18 июля стоит проводить время на улице

18 июля отмечается праздник, в котором христианские традиции переплетаются со старинными обрядами, связанными с Луной. В этот день верующие вспоминают преподобного Афанасия Афонского и обретение мощей Сергия Радонежского, написал «ФедералПресс» .

В народе 18 июля называют Месяцевым днем. В этот период особое внимание уделялось Луне и ее влиянию на судьбы людей. Традиционно в этот день выпекали сдобу в форме месяца или луны, которой угощали гостей и соседей.

Также было принято проводить время на улице, чтобы воспользоваться природной энергией. Старшие мужчины выводили молодых юношей смотреть на Луну, чтобы те «набирались мужской силы».

Что рекомендуется делать в Месяцев день: начинать важные дела; менять работу; заводить новые знакомства; проводить финансовые операции; планировать свидания.

В этот день важно не зашторивать окна, чтобы лунный свет свободно проникал в дом. После заката лучше избегать работы, чтобы не «отдавать» силы Луне.