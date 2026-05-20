«ФедералПресс»: на Купальницу 20 мая не брались за новые дела, чтобы не навлечь беду

Праздник Купальница, отмечаемый славянами 20 мая, сопровождается множеством традиций и обрядов. В этот день люди очищали свои дома речной водой, умывались дождевой водой и следовали строгим запретам. «ФедералПресс» рассказал о главных традициях и приметах этого дня.

В православной традиции 20 мая верующие вспоминают святого Акакия, воина, исповедовавшего христианство в III веке. Согласно преданию, перед смертью ему являлись небесные юноши и лечили его раны. Также в этот день вспоминают явление Креста в небе над Иерусалимом в 351 году.

У славян праздник 20 мая был известен как Купальница. Считалось, что вода в этот день обладает особой силой. Люди купались сами, купали лошадей, ставили воду на солнце. Такой водой умывались и очищали дом, чтобы избавиться от болезней и неприятностей.

Славяне верили, что в этот день снятся вещие сны. Завершение начатых дел сулило успех. Чтобы привлечь деньги, промывали в реке три монеты и прятали их в укромное место.

Однако на Купальницу не брались за новые дела, чтобы не навлечь беду. В этот день избегали рукоделия и острых предметов, чтобы не привлечь болезни и пожары. Гадать также было запрещено.

Согласно приметам, утренняя радуга предвещает дождливую погоду, а вечерняя — ясные и теплые дни. Большое количество муравьев указывает на жару, а красный оттенок Луны говорит о приближении осадков.