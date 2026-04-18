Фанатам «Игры престолов» пообещали премьеру полнометражки об Эйгоне к 2027 году

В Лас-Вегасе прошла презентация нового полнометражного фильма от Warner Bros. CinemaCon «Игра престолов: Завоевание Эйгона». Название рабочее, создатели оставили за собой право изменить его, сообщило издание Variety .

Фильм снимали по сериалу во вселенной «Игры престолов», поставленному по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Эйгон — основатель династии Таргариенов, ранее в сериале он не появлялся.

Сценаристом картины выступил Бо Уиллимон, ранее создавший «Карточный домик». Впервые о съемках полнометражки по «Игре престолов» стало известно в марте 2025 года. Создатели картины обещают премьеру не ранее 2027 года.

Зимой 2026 года HBO выпустил сериал «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь», который назвали самым дружелюбным проектом по вселенной Джорджа Мартина. События сериала разворачиваются за 90 лет до происходящего в «Игре престолов» и через 72 года после истории, показанной в «Доме Дракона».