Фанатам «Игры престолов» пообещали премьеру полнометражки об Эйгоне к 2027 году

Variety: фильм «Игра престолов: Завоевание Эйгона» выйдет не ранее 2027 года
В Лас-Вегасе прошла презентация нового полнометражного фильма от Warner Bros. CinemaCon «Игра престолов: Завоевание Эйгона». Название рабочее, создатели оставили за собой право изменить его, сообщило издание Variety.
Фильм снимали по сериалу во вселенной «Игры престолов», поставленному по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Эйгон — основатель династии Таргариенов, ранее в сериале он не появлялся.
Сценаристом картины выступил Бо Уиллимон, ранее создавший «Карточный домик». Впервые о съемках полнометражки по «Игре престолов» стало известно в марте 2025 года. Создатели картины обещают премьеру не ранее 2027 года.
Зимой 2026 года HBO выпустил сериал «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь», который назвали самым дружелюбным проектом по вселенной Джорджа Мартина. События сериала разворачиваются за 90 лет до происходящего в «Игре престолов» и через 72 года после истории, показанной в «Доме Дракона».