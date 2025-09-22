Эзотерик Серебренникова рассказала, что во время осеннего равноденствия наступает особый момент обновления

Осеннее равноденствие, наступающее ежегодно 22 сентября, знаменует начало астрономической осени и равенство дня и ночи. Однако точное время перехода солнца через экватор может варьироваться в пределах трех дней — с 21 по 24 сентября. В 2025 году точка пересечения эклиптики произойдет 22 сентября в 21:19 по московскому времени, написал MIR24.TV .

Традиционно осеннее равноденствие считалось особым событием, имевшим сакральное значение. В этот день принято размышлять о прожитых событиях, подводить итоги и намечать дальнейшие цели. Эзотерические учения утверждают, что это время благоприятно для духовного очищения и постановки целей на следующий цикл.

По словам эзотерика Белары Серебренниковой, во время осеннего равноденствия наступает особый момент обновления жизненных циклов. Традиционный славянский праздник новолетия, совпадающий с осенним равноденствием, считался периодом переориентации жизненной траектории. Настройка на будущие события происходит естественным образом, а желания и устремления начинают реализовываться легче.

Серебренникова рекомендует в этот день провести время в гармонии с природой, заняться медитацией, выразить благодарность друзьям и родным, записать свои пожелания и намерения на бумагу, а затем символически сжечь их. Этот ритуал призван очистить мысли и укрепить внутренний настрой на успех и благополучие.