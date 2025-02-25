«Это первый раз у нас». Лошадь заглянула в местную администрацию под Рязанью

В администрацию Рыбновского района под Рязанью наведалась лошадь. Как сообщило издание «Подъем» , хозяйка скакуна на пару минут заходила в соседнее здание, а лошадь «припарковала» рядом.

«Это первый раз у нас. Просто такой милый момент», — отметили в администрации.

Власти пояснили, что на одном пятачке расположены и соцзащита, и МФЦ. Владелица животного быстро вернулась и увела его. Однако очевидцы, заметив лошадь у порога администрации, сняли ее на камеры телефонов и выложили в Сеть.

Интернет уже заполонили шутки о том, что лошадь добивалась приема, поскольку на местных дорогах «уже стерла все копыта».

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