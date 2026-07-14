«Это очень больно». Ветеринар рассказал, нужно ли стричь когти собакам и кошкам

Когти собак и кошек без обязательной обработки могут вырастать очень длинными, поэтому владельцам питомцев их нужно обязательно подстригать. Об этом 360.ru рассказала ветеринарный врач сети клиник «Василек» Татьяна Гольнева.

Она подчеркнула, что в случае с собаками это касается всех пород. Особенно внимательными надо быть владельцам домашних псов, которые почти не выходят на улицу и не имеют возможности сточить когти об асфальт.

«Собакам длинные когти мешают поставить лапы правильно, из-за этого они испытывают такие же неприятные ощущения, которые можно сравнить, с тем, когда мы весь день ходим на каблуках», — заявила Гольнева.

Неправильная постановка лап ведет к искривлению суставов, что сделает боль постоянной. Поэтому для собак стрижка когтей — это обязательное условие содержания.

С кошками ситуация еще опаснее. Отросшие когти у них изгибаются дугой и впиваются в подушечки лап, вызывая травмы, которые могут перерасти в абсцесс.

«Доходит до хирургического вмешательства, когда приходится извлекать коготь, а потом лечить глубокие раны. Это очень больно», — подчеркнула Гольнева.

Ветеринарный врач добавила, что ей знакомы случаи, когда владельцы приносили кошек и жаловались, что они стали агрессивными и начали плохо есть. В ходе осмотра выяснилось, что питомцы чувствовали себя плохо из-за вросшего когтя.

К продающимся сейчас силиконовым колпачкам для лап кошек ветеринар отнеслась неоднозначно. Она пояснила, что кто-то считает их вредными, потому что это мешает животным точить когти самостоятельно.

«Есть кошки, взятые с улицы, которые часто выпускают когти. Если стоит вопрос так, что ее выгонят из дома за дурной характер, потому что она все дерет или ей наденут колпачки и оставят в доме, то я проголосую за колпачки», — подчеркнула Гольнева.

Также Гольнева предупредила владельцев кошек и собак об обязательной и регулярной чистке зубов питомцев. Оставшийся на зубах животных налет в течение 48 часов превращается в слой зубного камня.