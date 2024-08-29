«Это его дом». Петербуржцы поругались с сотрудниками Ozon из-за кота-старожила

Mash: в Петербурге сотрудники Ozon запретили жильцам пускать кота в парадную

Фото: Unsplash

В Приморском районе Санкт-Петербурга разгорелся скандал из-за кота. В доме открылся пункт выдачи заказов Ozon, и его сотрудники запретили жильцам пускать животное. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Уставшие от кота сотрудники маркеплейса повесили на своей двери объявление с требованием не пускать его. На противоположной стене парадной жильцы повесили ответную претензию. Они заявили, что питомец жил там задолго до открытия пункта выдачи, и потребовали уважать его права.

«Перед уходом запускать кота, если он на улице. И только потом закрывать помещение и повесить замок. Кот тут жил до вас. Это его дом», — написали петербуржцы.

В Новокузнецке кот запрыгнул на крышу «газели» и катался, пока его не заметили случайные прохожие. Животное спасли и вернули хозяйке.

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