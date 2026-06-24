Энтомолог Ефременко объяснил, как дихлофос уничтожит гнездо оc за 5 минут

Осы — опасные соседи, если жалящие насекомые поселятся на дачном участке или на балконе. Но решение от них есть — достаточно купить самый обычный баллончик дихлофоса. Энтомолог и зоолог Владимир Ефременко рассказал 360.ru, как избавиться от нежеланных гостей раз и навсегда.

Для начала нужно найти гнездо. Его местоположение легко вычислить, понаблюдав за осами несколько минут — они будут туда летать. Но нужно быть осторожным — как только насекомые увидят опасность, они начнут атаковать, то есть жалить.

Для своей защиты нужно надеть резиновые перчатки и москитную маску.

«Далее следует подойти к гнезду, вооружившись баллончиком дихлофоса, и залить гнездо полностью — в этом месте они больше не поселятся», — объяснил ученый.

Если дихлофоса нет, можно залить гнездо кипятком. А вот от народных средств эксперт порекомендовал отказаться, так как они могут быть эффективными лишь в том случае, если колония ос совсем небольшая.

Чем опасно соседство с такими насекомыми и что делать, если укусила оса, — в материале 360.ru.